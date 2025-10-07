Депутатите приеха промени в Закона за отбраната, които дават повече възможности за обявяване на военно положение

Разширяват се възможностите за обявяване на военно положение, предвиждат приетите на първо четене промени в Закона за отбраната, одобрени от парламентарната ресорна комисия.

Измененията са внесени по предложение на военния министър Атанас Запрянов и целят по-ясно регулиране на процедурите, без да се дават нови правомощия на министъра на отбраната или на президента, обясни председателят на комисията Христо Гаджев.

Той уточни, че Върховното главно командване съществува още от приемането на Конституцията, но досега не е било уредено как да функционира – кой взема решения, как се провеждат заседанията и какви са отговорностите на отделните участници.

С предлаганите промени се създава възможност тези процедурни правила да бъдат определени с указ на президента по предложение на Министерския съвет, за да се избегне необходимостта те да се изработват в кризисна ситуация.