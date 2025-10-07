Съмненията и предразсъдъците се лекуват с адекватна информация

Всички страхове за еврото ще бъдат преодолени още първите един-два месеца след 1 януари 2026 г., след което ще останат ползите. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев на информационна среща в Габрово за въвеждането на единната европейска валута.

Той подчерта, че ролята на държавата е да прави адекватна кампания и да отговаря на всички въпроси по темата. По думите му съмнения и предразсъдъци се лекуват с адекватна информация, затова хубавото за подобни срещи е, че освен представители на различните министерства, има и експерти на Българската народна банка.

„Не се опитвам да ви убедя, че това е автоматичен път към благоденствието, а възможност, която зависи от нас. Резултат ще има и съм убеден, че еврото работи, както работи ЕС“, заяви вицепремиерът.

Той припомни с примери и различните историческите страхове от 2006 г., преди влизането ни Европейския съюз.

В срещата в Габрово участваха още министърът на културата Мариан Бачев, заместник-министърът на финансите Методи Методиев, замесник-министърът на туризма Павлин Петров, кметът Таня Христова, представители на БНБ, местни институции и други. На събитието беше предоставена подробна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.