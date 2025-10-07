РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Саудитска Арабия инвестира в Neom и още 17 гига проекта над 240 млрд. долара

Контракти за 24 млрд. долара вече са възложени за проекта Neom в Саудитска Арабия и свързаните му подпроекти, съобщава консултантската компания Knight Frank. Сред тях са: 470 млн. долара за Magna, 3.31 млрд. долара за Trojena – с най-голямото изкуствено езеро в света, 8.9 млрд. долара за The Line и 9.3 млрд. долара за Oxagon.

На западното крайбрежие се развиват 17 гига проекта, включително Neom, The Red Sea и Qiddiya Coast. Там вече са възложени контракти за 57 млрд. долара, а в процес на подготовка са още договори за 187.2 млрд. долара. Общата стойност на строителните договори в Саудитска Арабия достига 196 млрд. долара, което е 20% ръст спрямо 2024 г., според годишния доклад Saudi Arabia Giga Projects Report.

В рамките на многотрилионния план Vision 2030, нови градове, инфраструктура, спортни съоръжения и луксозни туристически дестинации предизвикват безпрецедентна национална икономическа трансформация.

Рияд е водещ

Рияд е водещ по гига проекти с разработки като Diriyah Gate, King Salman Park и 220-километровия Sports Boulevard. Културният проект Diriyah Gate на стойност 63 млрд. долара в историческия район At-Turaif – част от списъка с обекти от световното наследство на ЮНЕСКО, е сред най-напредналите. До момента са възложени проекти на стойност 14.5 млрд. долара, а още 45.6 млрд. долара са в подготовка.

„Рияд се утвърди като новата икономическа сила на Саудитска Арабия, създавайки 63% от новите работни места в кралството от 2019 г. насам“, казва Файсал Дурани, ръководител на MENA изследвания в Knight Frank. От 2016 г. са обявени проекти на стойност над 237 млрд. долара в сектори като недвижими имоти, инфраструктура и транспорт, като 44 млрд. долара вече са възложени за строителство.

Очаква се населението на Рияд да нарасне от 7 милиона през 2022 г. до 10.1 милиона през 2030 г., с повече от 340 000 нови жилища, 4.8 млн. кв. м офиси, 3 млн. кв. м търговски площи и близо 30 000 нови хотелски стаи.

Спортна инфраструктура

В другите региони инвестициите в гига проекти възлизат на 132.3 млрд. долара, като целта е икономическа диверсификация и подобряване на качеството на живот чрез ново строителство, работни места и инфраструктура. Спортната инфраструктура също се развива активно – над десет стадиона с обща стойност 17.5 млрд. долара ще бъдат разширени, модернизирани или изградени отново.

