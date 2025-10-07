И консервните фабрики могат да получат до 50% по-евтин ток

До 18 октомври върви обществено обсъждане на прооектопостановлението на Министерския съвет за нова държавна помощ, с която временно да бъдат компенсирани цените на електрическата енергия за енергоемките предприятия, включително и консервните фабрики, отбелязват от Българската стопанска камара.

Документът е качен на портала за обществени консултации и дава пълна информация за реда и допустимостта на фирмите, които могат да получат необходимите обезщетения, съобщи Тони Божинова от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

Постановлението е подготвено от Министерството на енергетиката и се приветства от бранша, тъй като инициативата е особено важна за предприятията за

преработка на плодове и зеленчуци, чието производство изисква голямо потребление на ток.

Компенсациите ще покрият до 50% от разходите за електроенергия при условие че цената не пада под 125 лв./MWh.

Инвестиционен ангажимент от страна на кандидатите е поне 50% от получената помощ да се реинвестира в мерки за декарбонизация и енергийна ефективност – модернизация на оборудване, внедряване на енергоспестяващи технологии, използване на възобновяеми източници.

Срокът на действие включва третият период на програмата и обхваща времето от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 година.

Осигурено е и финансиране. За първата година е предвиден бюджет от 210 млн. лв., предоставено чрез Фонда „Сигурност на електроенергийната система“.

Значението за консервната индустрия е огромно, защото

бизнесът е особено уязвим от ценови шокове в енергетиката,

тъй като разчитат на енергия за охлаждане, сушене, консервиране и непрекъснато производство. Програмата ще подпомогне намаляването на разходите, но също така ще ускори преминаването към по-устойчиво производство, внедряване на нови технологии и повишаване на конкурентоспособността на българските продукти на вътрешния и международните пазари.

От особено значение е и фактът, че

програмата се вписва в общоевропейската политика за зелена трансформация и декарбонизация

на икономиката. Това означава, че предприятията, които се възползват от помощта и инвестират в енергийна ефективност, ще имат по-добър достъп до европейски пазари и ще могат да отговорят на нарастващите изисквания на партньорите за „чиста“ и устойчиво произведена продукция“, посочи Божинова.