Сделките на OpenAI за изчислителни ресурси надхвърлят 1 трилион долара

Компанията за генеративен изкуствен интелект OpenAI е подписала сделки за около 1 трилион долара тази година за осигуряване на изчислителна мощ на своите AI модели, включително ChatGPT. Това надхвърля приходите ѝ и поражда въпроси как ще финансира тези разходи.

Сред партньорите са AMD, Nvidia, Oracle и CoreWeave. Сделките дават на OpenAI достъп до над 20 гигавата изчислителна мощност – еквивалент на 20 атомни реактора за следващото десетилетие. Всяка 1GW мощност струва около 50 млрд. долара, а общата стойност на сделките е около 1 трилион долара.

OpenAI получава значителни финансови стимули от доставчиците си. Nvidia планира да инвестира 100 млрд. долара в компанията, а AMD дава опции за закупуване на до 10% от акциите ѝ за символична цена. Сделките са сложни и включват кръгови връзки между OpenAI и партньорите ѝ, което поражда опасения за балон в AI сектора.

Компанията вече е набрала значителен капитал – около 47 млрд. долара от рискови инвестиции и 4 млрд. долара банков дълг, а сега планира да вземе още десетки милиарди за инфраструктура.

Главният изпълнителен директор Сам Алтман казва, че фокусът в момента е върху растежа и инвестициите, а печалбата ще дойде по-късно. OpenAI и партньорите ѝ залагат на продължаващ ръст на използването на AI, но ако той се забави, ентусиазмът на инвеститорите може бързо да спадне.