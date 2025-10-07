КНСБ предлага по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и промени в данъчната система

Конфедерацията на независимите синдикати в България представи пакет от предложения за промени в данъчната политика по време на конференцията „Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“. Сред основните искания е значително повишаване на данъчните облекчения за работещи семейства с деца, които да могат да се ползват едновременно от двамата родители, предаде БТА.

Синдикатът предлага облекчението за едно дете да бъде 1200 лева. (вместо сегашните 600 лева), за две деца – 1800 лева (вместо 1200 лева), а за три и повече – 2400 лева. (вместо 1800 лева.).

КНСБ настоява също за въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата, както и за повишаване на данъчната ставка от 10% на 15%. В позицията си обаче синдикатът признава, че това предложение трудно може да се осъществи към момента заради предизвикателствата пред бюджетната рамка за 2026-а.

Сред другите идеи са увеличение на корпоративния данък от 10% на 15%, въвеждане на дигитален данък върху големите мултинационални компании и облагане на свръхпечалбите във финансовия и хазартния сектор – практика, която вече се прилага в редица европейски страни.

КНСБ предлага още ежегодно увеличение на максималния осигурителен доход до 4625 лева за следващата година. и повишаване на осигурителната вноска в първия стълб с два процентни пункта. Според синдиката това е „непопулярна, но необходима мярка“ заради растящия недостиг в системата на общественото осигуряване.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчерта, че ключово искане на конфедерацията остава 10-процентен ръст на разходите за персонал с приоритетно увеличение в недофинансираните сектори. Той заяви, че е необходима устойчива фискална политика, която обаче да гарантира и реален ръст на доходите.