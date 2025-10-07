РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Новата мания след играчките Labubu са колекционерските плюшени чудовища Fuggler

След като трендът Labubu изчезна бързо, на сцената се появи нов герой – Fuggler. Тези малки чудовища са странни, забавни и определено по-грозни от Labubu, което ги прави толкова очарователни за феновете на необичайните колекционерски играчки.

Вече в наличност в големите западни магазини, грозноватите чудовища привличат вниманието на колекционери и любители на странно изкуство, а някои от моделите се продават мигновено. Сред най-популярните са Fuggler Love Fugg 9 inch, Fuggler Baby Fugg 3.5 inch и Fuggler New Fuggs on the Block 9 inch. Всеки Fuggler е изработен от супер мека плюшена материя и носи характерната „забавно-грозна“ визия с човешки зъби, която го отличава от всяка друга играчка.

Една от най-уникалните характеристики на плюшените чудовища е така нареченият „Rare Butt-on Hole“ – рядка черта, която се среща само при 1 от 24 играчки, добавяйки допълнителен елемент на изненада и колекционерска стойност.

Със своя странен чар, разнообразие от размери и поп-културни теми, Fuggler се превръща в любима играчка за колекционери и фенове на необичайното. Ако искате нещо наистина различно за вашата колекция, чудовищата са задължителни!

