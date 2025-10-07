Даниел Митов за кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“: Общината го допусна

„Общината допусна София да потъне в боклук“, написа вътрешният министър Даниел Митов във „Фейсбук“ по повод кризисната ситуацияс отпадъците в кварталите „Люлин“ и „Красно село“.

Според него местната власт в столицата е изпуснала контрола и сега търси виновни извън себе си.

„Пропагандната машина на ПП-ДБ се зае с познатия сценарий: да прехвърля отговорност. Вместо да обясни защо „Люлин“ и „Красно село“ са в криза, общината започна да обвинява жителите им, че нарочно трупат отпадъци, за да „дискредитират“ управлението“, пише Митов в позицията си.

Министърът коментира още, че вътрешното ведомство също е въвлечено в кампанията чрез внушения, че полицията не разследва палежа на камиони от юли. По думите му това е опит да се измести вниманието от реалния проблем – липсата на управленска отговорност и план. Той бе категоричен, че цялата отговорност по сметопочистването пада върху плещите на Столичната община.

По-рано днес от МВР излязоха с прессъобщение, че те продължават да работят по случая със запалените в столицата камиони за събиране на отпадъци с турска регистрация.

Освен това в поста си вътрешният министър уточнява, че „от началото на кризата до момента“ в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) не са постъпвали сигнали от Столичния инспекторат или от Столична община за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци или за други действия, които да имат характер на престъпление.