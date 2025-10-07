РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Бързо, по-бързо, SEPA Instant: нова ера в банковите преводи

SEPA Instant: нова ера на банковите преводи

Клиентите на Пощенска банка могат да се възползват от услугата както в дигиталните канали, така и в клоновете на банката

В съвременната финансова среда, където времето е стратегически ресурс, Пощенска банка прави важна крачка напред с въвеждането на SEPA Instant – услуга, която променя начина, по който клиентите управляват своите средства. Това е не просто технологична иновация, а нов стандарт за незабавни плащания в евро, който отговаря на нуждите на модерния потребител – бързо, сигурно и достъпно.

Какво получават клиентите на Пощенска банка?

SEPA Instant е междубанков превод в евро, който се извършва в реално време – до 10 секунди, независимо от деня, часа или празничния календар. За разлика от стандартните банкови трансакции, които се обработват само в рамките на работното време и в делнични дни, SEPA Instant работи денонощно, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Това означава, че клиентите на Пощенска банка могат да нареждат и получават преводи по всяко време – през мобилното приложение, интернет банкирането или в банков офис – без да се съобразяват с графици и ограничения.

За кого е предназначена услугата?

SEPA Instant е достъпна както за физически лица, така и за бизнес клиенти, като позволява изпращане на суми до 15 000 евро, а получателят не е ограничен в размера на трансакцията. Това я прави изключително подходяща както за ежедневни лични трансакции, така и за бизнес плащания, при които времето е критичен фактор.

Ключово предимство е, че SEPA Instant не носи допълнителни разходи за клиента – таксите са същите като при стандартните SEPA преводи, което прави услугата не само бърза, но и икономически ефективна.

Със SEPA Instant клиентите получават незабавен статус на трансакцията, което им позволява по-добър контрол върху паричните потоци и по-ефективно управление на финансите.

Част от единна европейска платежна зона

SEPA Instant е част от единната SEPA зона, която обхваща всички държави от Европейския съюз, както и няколко страни извън него – включително Великобритания, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Сан Марино, Андора и Ватикана. Благодарение на единните стандарти, трансферите в евро се извършват при същите условия, както вътрешните преводи в рамките на една държава – бързо, лесно и безпроблемно.

С въвеждането на SEPA Instant, Пощенска банка прави поредна стъпка в трансформацията на финансовото ежедневие на своите клиенти. Това е крачка напред към по-свързана, по-бърза и по-сигурна Европа, в която парите се движат със скоростта на дигиталния свят.

