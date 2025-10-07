Политическата нестабилност във Франция може да отслаби Европейския съюз

Оставката на френския премиер Себастиан Льокорню и разместването на правителството биха могли да отслабят Европейския съюз и да влошат икономическата ситуация в страните от алианса, отбелязва Politico, позовавайки се на източници.

„Франция е твърде голяма, за да фалира, така че тази безкрайна нестабилност излага на риск цялата еврозона. Това е основната тема на разговор днес“, е казал европейски дипломат пред Politico. Друг служител на ЕС отбелязва, че „икономиката на еврозоната вече предизвиква много безпокойство“.

Политици в Брюксел отбелязват, че

френският президент Еманюел Макрон бързо губи влиянието си в Европейския съюз.

Те казват, че постоянните промени на френския финансов министър усложняват дискусиите за бюджета на съюза. Освен това, дългосрочното му съгласуване би могло да повлияе на предсрочните избори във Франция. Поради това се планира бюджетът на ЕС да бъде одобрен преди френските избори през 2027 година.

Според източниците на изданието, политическите „сътресения“ във Франция биха могли да повлияят на проекти, включващи Германия и Обединеното кралство, включително „коалицията на желаещите“.

Сутринта на 6 октомври Себастиан Льокорню, петият френски министър-председател за последните две години,

обяви оставката си. На 5 октомври той представи състава на новото правителство. То беше сформирано 26 дни след назначаването на премиера, като повече от половината места отидоха при членове на предишното правителство.

Опозиционните партии разкритикуваха новия кабинет, след което Льокорню реши да подаде оставка.