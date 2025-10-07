Първият кръг от непреките преговори между Израел и „Хамас“ приключи успешно

Две години след атаката на 7 октомври Израел и „Хамас“ приключиха успешно първия кръг от непреките преговори за прекратяване на конфликта, провеждани в египетския курорт Шарм ел-Шейх. По информация на „Ал Джазира“, разговорите са започнали положително, като е изготвена пътна карта за следващите етапи, които ще продължат и днес. Делегациите не общуват пряко – преговорите се водят чрез посредници от Египет и САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че разговорите за бъдещето на Ивицата Газа протичат „много добре“ и че „Хамас“ е проявил готовност за съгласие по „много важни въпроси“. В същото време Тръмп подчерта, че има червени линии, които САЩ няма да позволят да бъдат прекрачени.

Делегацията на „Хамас“, водена от Халил ал Хайя и Захер Джабарин – двама от оцелелите след израелски удар в Доха, е посочила пред посредниците, че продължаващите бомбардировки в Газа възпрепятстват освобождаването на пленниците.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток и конфликта в Газа. Русия поддържа известни контакти с „Хамас“, като именно благодарение на тях бяха освободени няколко руски заложници. Путин отново е потвърдил позицията на Москва в подкрепа на решението за две държави и създаването на Палестина в границите от 1967 година.

Междувременно семейства и приятели на жертвите от нападението на 7 октомври 2023 г. отдадоха почит с минута мълчание в памет на загиналите.