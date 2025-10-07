РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Студенти по медицина излизат на протест с искане за по-добри условия на труд

Млади медици на пореден протест, искат промяна, за да останат и да се развиват в България

Студентите по медицина организират нов протест под мотото „Бъдеще в България“ с искане за по-добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват основната им заплата да бъде не по-малка от 150% от минималната работна заплата.

Началната точка на протеста е площадът пред Министерство на здравеопазването. Там протестиращите ще изразят недоволството си от „свършената“ работа, след което ще тръгнат на шествие по бул. „Цар Освободител“ до площад Орлов мост, където протестът ще завърши.

Организаторите заявяват, че ще продължат да излизат на демонстрации всяка седмица, докато не получат конкретен отговор от властите.

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите искат законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да се заложат в бюджета за 2026 година.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

