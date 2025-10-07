Поддръжничка на Доналд Тръмп стана главен редактор на CBS News

Американската медийна корпорация Paramount Skydance обяви придобиването на онлайн новинарската платформа The Free Press. Компанията също така обяви, че основателката на платформата – Бари Вайс, ще стане главен редактор на CBS News, новинарската служба на телевизионната мрежа CBS, която е собственост на Paramount. Тя ще докладва директно на главния изпълнителен директор на Paramount Skydance Дейвид Елисън.

През последната година Дейвид Елисън, подобно на баща си, милиардера Лари Елисън, стана част от вътрешния кръг на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Относно назначението на Бари Вайс, Дейвид Елисън заяви, че „по-голямата част от страната е гладна за балансирани и основани на факти новини“. Бари Вайс, която сега е на 41 години, е работила за множество издания през кариерата си, включително израелския „Аарец“ и американските издания „Уолстрийт джърнъл“ и „Ню Йорк таймс“.

През 2021 г. Бари Вайс напуска „Ню Йорк Таймс“, за да създаде „Свободната преса“.

Тя многократно е заявявала, че се противопоставя на „пробудената“ програма и културата на отмяната.

Бари Вайс е известна и с твърдата си подкрепа за Израел,

заявявайки, че всяка подкрепа за палестинците е антисемитска.

По време на първия мандат на Доналд Тръмп като президент на САЩ, Бари Вайс беше гласовит негов критик. Сега обаче тя се възприема като един от неговите съюзници в медиите.

Доналд Тръмп многократно е критикувал CBS News.

Миналата година, като кандидат за президент, той заведе дело за 20 милиона долара срещу CBS News, твърдейки, че телевизията е редактирала интервю с кандидата за президент от демократите Камала Харис и по този начин е подвела зрителите. През май главният изпълнителен директор на CBS News Уенди Макмеън подаде оставка.

През юли „Парамаунт“ се съгласи да плати 16 милиона долара, за да уреди делото.