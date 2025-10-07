За 13 път ще бъдат връчени наградите „Кмет на годината“

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в церемонията по връчване на наградите в националния конкурс „Кмет на годината“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Събитието ще се състои от 12:30 часа в хотел „Маринела“. Конкурсът се организира за 13-а поредна година от Kmeta.bg, а победителите се избират чрез онлайн гласуване.

Тази година кметовете ще бъдат отличени в категориите „Кмет на годината“, „Кмет на гражданите“, „Градска среда“, „Смарт сити“, „Туризъм и култура“, „Спорт и младежки политики“ и „Инвестиции и растеж“. Тази година в конкурса не участват две общини – Варна, поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин – по тяхно собствено настояване.

Конкурсът „Кмет на годината“ е уникална инициатива, която стартира в България през 2013 година.

Чрез нея след национално онлайн допитване всяка година се отличават най-добрите градоначалници у нас.

Организатор на конкурса и церемонията е националната медия Kmeta.bg, чието основно внимание е насочено към работата на всички 265 общини с над 120 000 служители.

Целите на инициативата са:

-да даде възможност на гражданите да дадат своята оценка на кметовете в различни сфери на дейност;

-да насърчи и покаже добрите практики на местната власт;

-да стимулира кметовете да работят по-усърдно за решаването на проблемите на своите населени места и граждани.

На специално създадената за националния конкурс платформа – Kmetnagodinata.bg, българите гласуват и така изразяват гражданската си позиция и поставят всяка година оценка на работата на кметовете и техните екипи.