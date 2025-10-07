Бюджетният дефицит отдавна не е 3%, потенциалният за догодина е 8,1%, заяви Горанов

Владислав Горанов, който беше финансов министър в периода 2014-2020 година, коментира, че бюджетният дефицит за тази година вече не е 3%.

„Дефицитът много отдавна не е 3 на сто. Дефицитът, потенциалният, за тази година е 5-6 на сто, колко ще се изпълни, зависи от това дали ще се пускат разходи. А потенциалният дефицит за догодина е 8,1%.

Колко ще се покаже и колко ще се постигне, зависи от политиците, при равни други условия, ако не се пипа данъчната система. Искаме или не искаме, ще трябва да си преразгледаме данъчната система, защото отдавна разходите надминаха трайно и небалансирано потенциалните възможности на данъчната политика„, посочи бившият финансов министър.

Коментара Владислав Горанов направи на конференцията „Време за равносметка: С тази данъчна система дотук!“, организирана от КНСБ.