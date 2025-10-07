РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕП одобри законодателство за по-лесно суспендиране на визи



Европейският парламент одобри законодателство, което улеснява отнемането на правото на безвизово пътуване до Европейския съюз от страни, които представляват риск за сигурността или нарушават правата на човека, предаде БНР.

Реформата засяга 61 държави, чиито граждани в момента могат да пътуват до Шенгенското пространство без виза за период до 90 дни в рамките на 180-дневен период. Сред тези държави са Русия, Китай, Северна Корея, Афганистан, Куба, Армения и Азербайджан.

Механизмът позволява на Европейската комисия да въведе отново визови изисквания – първо временно (за разследване и диалог), а след това и постоянно, ако проблемите продължават.

Причините за решението включват заплахи за вътрешната сигурност и значително увеличение на отхвърлените молби за убежище на хората, които превишават срока на визите си.

Предстои решението да бъде одобрено от Съвета на Европа и ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официалния вестник на ЕС. 

