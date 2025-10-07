РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Русия очаква решението на САЩ за доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна

ракети Томахоук

Русия очаква яснота от САЩ за възможната доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщи Ройтерс. Кремъл предупреди, че такива оръжия теоретично могат да носят ядрени бойни глави, което би довело до сериозна ескалация на конфликта.

Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че иска да знае как Украйна планира да използва ракетите, преди Съединените щати да ги предоставят. Той посочи, че не иска войната да ескалира и вече е „взел решение донякъде“ за доставката.

Запитан за това изказване, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че руската страна ще изчака за по-ясни послания, ако дойдат такива.

Руският държавен глава Владимир Путин предупреди в неделя, че ако Съединените щати предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна за удари на далечни разстояния дълбоко в Русия, това ще доведе до „разрушаване“ на отношенията между Москва и Вашингтон.

