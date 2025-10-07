Красимир Вълчев откри нова детска градина за 3.9 млн. лева в Асеновград

Образователният министър Красимир Вълчев откри новата детска градина „Мир“ в Асеновград, съобщават от пресцентъра на МОН. Инвестицията е на стойност 3.9 млн. лева, подкрепена от първото издание на програмата на образователното министерство за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, в периода 2020-2025 година.

Одобрените проекти по програмата са 138, като 89 от тях са за детски градини, включващи разширяване, изграждане на филиали към съществуващите или за изцяло нови детски градини. Други 49 проекта са за училища. Изплатените средства до момента са над 160 милиона лева. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а в 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение, уточняват от ведомството.

„Детските градини са едни от най-важните институции в една държава, защото в тях започва бъдещето“, обяви министърът при откриването, като допълни, че основен приоритет пред неговото министерство е модернизирането на учебните заведения.

В момента е в ход и нова програма за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, която ще се изпълнява до 2027 година. До момента по нея са одобрени 48 детски градини и 43 училища, като са осигурени 240 млн. лева.

След откриването на новата сграда министър Вълчев обсъди с кмета на Асеновград – Христо Груев теми като предизвикателствата пред образователната система и децата от уязвимите групи.