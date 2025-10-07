РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Красимир Вълчев откри нова детска градина за 3.9 млн. лева в Асеновград

Образователният министър Красимир Вълчев откри новата детска градина „Мир“ в Асеновград, съобщават от пресцентъра на МОН. Инвестицията е на стойност 3.9 млн. лева, подкрепена от първото издание на програмата на образователното министерство за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, в периода 2020-2025 година.

Одобрените проекти по програмата са 138, като 89 от тях са за детски градини, включващи разширяване, изграждане на филиали към съществуващите или за изцяло нови детски градини. Други 49 проекта са за училища. Изплатените средства до момента са над 160 милиона лева. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а в 30 училища са създадени условия за преминаване на едносменен режим на обучение, уточняват от ведомството.

„Детските градини са едни от най-важните институции в една държава, защото в тях започва бъдещето“, обяви министърът при откриването, като допълни, че основен приоритет пред неговото министерство е модернизирането на учебните заведения.

В момента е в ход и нова програма за изграждане и разширяване на детски градини, ясли и училища, която ще се изпълнява до 2027 година. До момента по нея са одобрени 48 детски градини и 43 училища, като са осигурени 240 млн. лева.

След откриването на новата сграда министър Вълчев обсъди с кмета на Асеновград – Христо Груев теми като предизвикателствата пред образователната система и децата от уязвимите групи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени