Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили

Трафикът на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен на изход за товарни автомобили за Турция, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

На съпределния пункт на ГКПП „Стрезимировци“ сръбските гранични власти временно са преустановили пропускането на камиони с товар на изход от България. На изход от Сърбия се пропускат всички моторни превозни средства. Трафикът е нормален на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе,

поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е нормален на всички останали гранични преходи с Румъния.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта. Трафикът е нормален на всички останали гранични преходи с Гърция.

Движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

