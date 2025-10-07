Промени в Закона за отбраната влизат за обсъждане в ресорната комисия в парламента

В Комисията по отбрана започва обсъждането на промени в Закона за отбраната, като част от тях са свързани с контрола върху дроновете. Според предложенията, военните ще имат право да свалят безпилотни летателни апарати – както чрез оръжие, така и чрез блокиране на техните системи. Тези мерки ще се прилагат както в районите на военните обекти, така и извън тях.

Измененията са част от по-широка инициатива за регулация на използването на дронове. Наскоро в Закона за гражданското въздухоплаване беше въведена забрана за полети на дронове над обществени летища и в определени забранени зони.

Сред другите промени е създаването на нова категория – „колежани“, които са български граждани, обучаващи се за професионална квалификация в направлението „Военно дело и отбрана“. Те ще сключват договор за военна служба, включващ периода на обучение, а след завършване ще бъдат зачислявани в запаса с военно звание.

Законопроектът предвижда още промени, свързани с договорите за военна служба, пределната възраст за хабилитираните военнослужещи, както и правилата за атестиране и формиране на възнагражденията.

По време на заседанието комисията ще изслуша и министъра на отбраната Атанас Запрянов по актуални въпроси.