България очаква 440 млн. евро по второто плащане от Плана за възстановяване

България очаква около 440 млн. евро по второто плащане от Плана за възстановяване и устойчивост. Каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на информационна среща за въвеждането на еврото в Габрово.

От общо 59 етапни цели, свързани с това плащане, страната е изпълнила 58, потвърди Европейската комисия. Въпреки това около 200 милиона евро ще бъдат временно задържани, тъй като ЕК изразява съмнения във връзка с независимостта на Комисията за противодействие на корупцията.

„Европейската комисия счита, че след решението на Конституционния съд от 2024 година, с което мнозинството за избор на КПК се намалява от 160 на 120 депутати, не е гарантирана политическа независимост – аргумент, на който трудно може да се възрази“, посочи Дончев. И уточни, че България има шестмесечен срок да предложи нов дизайн и модел на работа на антикорупционния орган, като паралелно ще трябва да убеди парламентарните партии в необходимостта от промени.

По-рано Европейската комисия обяви, че ще направи нова оценка след месец и ще обяви окончателно решението си за изплащане на средствата. В петък ЕК даде предварително одобрение за второто искане на България на обща стойност 653 млн. евро, но предложи временно да задържи част от сумата, докато реформата на КПК не бъде изпълнена.

Българският План за възстановяване и устойчивост е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства.