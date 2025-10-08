Сега асистентите за ИИ не са нито етични, нито безопасни, нито образователни за учениците, предупреди Николай Денков

Стандартните големи езикови модели, които сега се използват под формата на различни асистенти за Изкуствен интелект не са нито гарантирано етични, нито са безопасни от гледна точка на информацията за децата, нито са образователно насочени – те халюцинират по начин, който би могъл да създаде сериозен проблем в процеса на обучение.

Това коментира депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Николай Денков по повод предложения от него законопроект за промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Той уточни, че неговата парламентарна група е имала 20 предложения, които е представила в Министерството на образованието. Оттам обаче не приели нито една тяхна идея. Ето защо Денков призна, че сега той предлага отделен законопроект, в който от общо 20 идеи е оставил шест предложения.

Първото предложение предвижда ясна дефиниция за използването на Изкуствения интелект, а именно – то трябва да е етично, безопасно и образователно насочено.

Второто предложение се отнася до мястото на религията в образованието. По думите на Денков тя трябва да се появи като система от възгледи и идеи за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, а именно да формира национално самочувствие, патриотичен дух, родолюбие и добродетели у учениците. Освен това Денков подчерта, че религията не трябва да се противопоставя на другите науки.

Третото предложение на Денков е резултатите от националното външно оценяване да се приемат за обективен показател, по който да се оценява качеството в образованието.

Четвъртото предложение е директорите на училищата да имат възможност на само два последователни мандата. Денков поясни, че един от големите проблеми е, че директорите са с усещане, че са на позицията си до пенсия и могат да правят, каквото си искат с правомощията си. Ето защо Денков предлага и за директорите да важи същият принцип като при ректорите, деканите, ръководителите на катедри – те не могат да изпълняват ръководната длъжност повече от два последователни мандата. Ето защо за училищните директори се предвижда те да имат вариант да бъдат учители в продължение на четири години и после, ако бъдат избрани, отново да се върнат в директорския кабинет.

Петото предложение е насочено към промяна в състава на комисиите, които избират директори. Николай Денков предлага в тях да влиза по един представител на педагогическия съвет, на регионалното управление на Министерството на образованието, на общинската администрация и по един представител на обществения съвет на училището, като за професионалните гимназии се очаква това да бъде представител на работодателските организации.

Шестото предложение на Денков е да има ясна дефиниция за термина „пропаганда“, въведен в Закона за предучилищно и училищно образование. По-конкретно той предлага тя да гласи: „разпространяване на информация по предубеден и по подвеждащ начин, която цели да популяризира определена кауза или гледна точка, без да се основава на научното познание в дадената област„.