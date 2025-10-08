ДСБ: Повече работа и по-малко чиновници, че да не идва Костов!

Демократи за силна България бръкнаха в раната на набъбващия бюджетен дефицит с два законопроекта за ограничаване на разходите и увеличение на приходите. От дясната партия подчертават, че законодателната инициатива е провокирана от изявления отстрана на ГЕРБ, чийто бивш финансов министър Владислав Горанов хвърли бомбата с предвиждането годината да приключи с бюджетен дефицит над 5%, а догодина той да достигне 8 % с перспектива за дългова спирала.

Единият законопроект предвижда 15 % съкращение на държавната администрация, което би засегнало близо 20 000 служители. Министерския съвет път ще трябва да изготви стратегия за създаване на малка, модерна и електронна администрация, в която кариеното израстване се базира на заслуги, а не на партийна принадлежност. Другият законопроект премахва допълнителните почивни понеделници, когато национални празници се падат в събота или неделя.

„Ако 3 март или 6 май се пада събота, то понеделник да не се почива. По данни на работодателски организации, нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв. България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където са 253. Дефицитът означава или ново вдигане на данъци, или рекордно поемане на дългове – нещо, на което ние като дясна партия се противопоставяме. В кризисни времена се съкращават разходи, а не се трупат заеми. Ако искаме да сме богати като германците, трябва да работим като тях. Това са непопулярни, но необходими мерки. Създава се усещане, че Иван Костов трябва отново да идва на власт, за да оправя публичните финанси!“, коментира заместник-председателят на ДСБ Йордан Йорданов.