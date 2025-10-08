В пика на кризата с боклука хората решиха да изхвърлят старите си матраци и тоалетни чинии

Кризата с боклука предизвика потоп от отпадъци в столичните квартали „Люлин“ и „Красно село“. В „Люлин“ контейнерите за смет преливат. Тъжна гледка са нахвърляните чували и пълните с битови отпадъци торби. Недоумение обаче предизвикват стърчащите стари матраци, шкафове, тоалетни чинии, трикраки маси, кашони с дрехи, списания от преди 30 години, ютии, мушами, детски играчки и всевъзможни непотребни вещи.

Да се чуди човек криза с боклука ли трябваше да настане, за да се сети някой, че на старото нощно гърне му е дошло времето да отиде на боклука?

По всички възможни медии предупреждават да се изхвърля разумно, дори при възможност в друг квартал, където няма проблем със сметосъбирането. Предупреждават и за разделно събиране. Но, не, явно мнозина са решили, че така или иначе е мръсно и няма как градската среда да пострада от един продънен леген повече. Грозотията и мръсотията не ги стряскат особено. Пък и не им е вкъщи.

По-страшното е, че няма яснота кога проблемът ще бъде решен и гледката ще става още по-неприятна. На 5 октомври над 300 000 жители на „Люлин“ и „Красно село“ се оказаха в критична ситуация поради прекратяване на договора с фирмата за извозване на боклука. Драмата започна, след като общината забави пускането на нова поръчка за услугата. Единственият кандидат, подал оферта, поиска значително увеличение на цената – от 70 милиона на 189 милиона лева.

Кметът Васил Терзиев заяви, че няма да се поддаде на този икономически рекет, тъй като приемането на подобна цена би имало тежки последици за жителите на двата района. Вместо това общината първоначално реши да възложи дейността на своето дружество „Софекострой“, но то отказа поради липса на капацитет. В резултат беше задействан кризисен план, като в „Люлин“ бяха разположени осем големи контейнера, а в „Красно село“- три. Целта е за срок от две седмици 10-те малки камиона на Столичното предприятие за третиране на отпадъците и негови служители да карат боклука до големите контейнери.

Междувременно се подготвя нова поръчка и докато бъде намерена подходяща компания, ще се разчита и на доброволци. Заместник-кметът по екологията Надежда Бобчева обясни пред медиите в понеделник, че новият търг ще бъде проведен в съкратени срокове. Предстоят разговори с потенциални изпълнители.

Вече се обмислят и различни дългосрочни варианти за софийския боклук. Според „Спаси София“ най-сигурният начин за справяне с мафията на сметосъбиращите фирми е да се изгради общински капацитет, който да поеме тази функция. От партията предупредиха, че ако не се реагира спешно, се очакват подобни ситуации и в останалите части на столицата, тъй като в следващите месеци изтичат още договори за чистотата.

Решение със сигурност ще се намери, защото това не е проблем, който може да бъде заметен под килима. Но дотогава може би хората трябва да бъдат по-отговорни и да си спестят поне част от мръсотията и вонята.