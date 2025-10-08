РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България може да е популярна целогодишна дестинация за културен туризъм

Международното изложение „Културен туризъм“ Велико Търново

Днес, 8 октомври, във Велико Търново се открива юбилейното 20-то издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“.

В продължение на три дни старопрестолната столица ще събере общини, институции, туристически компании, културни институти, читалища, университети, граждански организации и творци от страната и чужбина. Форумът е платформа за представяне на културното наследство, нови туристически продукти и успешни партньорства между култура и туризъм. Това е и двадесета поредна година, в която Министерството на туризма е партньор на събитието.

„Работим активно за популяризирането на България като целогодишна дестинация за културен туризъм

чрез национални и международни кампании, дигитални платформи, тематични маршрути и партньорства между туристически и културни организации. Насърчаваме устойчивия туризъм – такъв, който пази автентичността на нашето наследство и в същото време създава добавена стойност за местните общности”, заяви министър Мирослав Боршош по повод откриването на юбилейното издание на изложението.

Българският културен феномен – читалищата

и тази година правят сериозна заявка да бъдат неделима част от усещането за България, представяйки жива традиция, общностен дух и богатството на нематериалното културно наследство в рамките на изложението.

През годините събитието се превърна в запазена марка на България, а тазгодишното юбилейно издание ще постави специален акцент върху богатството и разнообразието на нематериалното културно наследство. България притежава безценно културно наследство, което е в основата на нашата идентичност и конкурентоспособност като дестинация. „Велико Търново вече две десетилетия е домакин на форум, който доказва, че културата е сърцето на туристическото преживяване и двигател за развитието на регионите“, отбелязва министърът.

Програмата на юбилейното издание включва национална конференция „Нематериалното културно наследство – неподправеният чар на дестинациите“, както и награждаване на победителите в Националния студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика. Сред акцентите са още конференцията „Фестивалът – рецепта за съживяване“ и представителната експозиция на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

