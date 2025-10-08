Новите американски търговски искания обезсмислят сделката между ЕС и Тръмп

Официални представители на Европейския съюз (ЕС) смятат новите искания на Съединените щати за отстъпки, редом с други мерки, като потенциално подкопаващи неотдавнашното споразумение, върнало съюзниците от ръба на търговска война. Администрацията на президента Доналд Тръмп е изпратила на Европейската комисия ново предложение за „реципрочна, справедлива и балансирана“ търговия, според запознати с въпроса лица, пожелали анонимност. Някои от чиновниците в Брюксел смятат исканията за максималистки, а отстъпките – за значителни. Те отказват да разкрият подробности за тях, тъй като държавите членки трябва да бъдат информирани за дискусиите на 8 октомври и да дадат политически насоки за предложенията на американците и за бъдещите ходове в преговорите.

Новите претенции се отправят точно когато двете страни се готвят да преговарят за следващите стъпки от търговското споразумение от това лято, което фиксира 15-процентна митническа ставка за повечето стоки от ЕС, влизащи на американска земя.

Съединените щати търсят възможност за обсъждане на законодателството на блока, включително наредбите за цифрови технологии, както и корпоративното съответствие и свързаните с климата правила, съобщават източниците. Брюксел многократно е заявявал, че запазването на регулаторната автономия е червена линия, но че ще се консултира с Вашингтон по всеки въпрос.

Белият дом настоявал ЕС да смекчи части от своето екологично законодателство само месеци след като се съгласи на митнически пакт, за да се избегне пълномащабна трансатлантическа търговска война. Според документ за позицията на американското правителство, прочетен от „Файненшъл таймс“, Вашингтон е поискал от Брюксел да отмени изискванията за компании извън европейския блок да предоставят „планове за климатичен преход“. Както и да промени екологичното законодателство относно веригите за доставки, за да изключи американски фирми и други дружества от „държави с висококачествена корпоративна надлежна проверка“.

Правилата на ЕС за корпоративна надлежна проверка, които влязоха в сила миналата година, изискват от компаниите, развиващи дейност в блока, да идентифицират всякакви екологични и социални вреди в своите вериги за доставки, в опит да се преборят с принудителния труд и замърсяването. Но в своя документ администрацията на Тръмп описва законодателството като „сериозно и неоправдано превишаване на регулаторните правомощия“, налагащо „значителна икономическа и регулаторна тежест на американските компании“.

В документа пишело също, че „многонационалния обхват на законодателството, обременяващите задължения за надлежна проверка на веригата за доставки, изискванията за план за климатичен преход и разпоредбите за гражданска отговорност ще окажат неблагоприятно влияние върху способността на американските предприятия да се конкурират на пазара на ЕС“.

Вашингтон е съобщил исканията си на ЕК през последните дни. За разлика от традиционните търговски преговори, американците не предлагат отстъпки в замяна.

Според официални американски представители, няколко американски компании са заявили, че ще трябва да спрат дейността си в ЕС в резултат на правилата за надлежна проверка и отчитане на устойчивостта, които изискват от тях да докладват стотици данни, свързани с екологичния им отпечатък. Нарушенията на тези наредби могат да доведат до глоби до 5% от глобалния им оборот.

Законодателството е подложено на атака от американски петролни и газови компании, като главният изпълнителен директор на „Ексън мобайл“ Дарън Удс определи правилата като заплаха за американските компании със „смазващи“ санкции.

Изискванията се основават на опасенията на администрацията на Тръмп, включени в търговското споразумение от юли, постигнато в Търнбери в Шотландия, в което се казва, че „необосновани ограничения“ не трябва да се налагат върху трансатлантическата търговия и се уточнява, че ЕС трябва да направи промени за намаляване на бюрокрацията.

Сделката „Търнбери“ определи 15% мита за повечето продукти от ЕС, но остави отворена възможност за допълнителни отстъпки от страна на Брюксел. Въпреки декларираните „червени линии“, множество закони, принуждаващи компаниите да се борят с обезлесяването, трудовите злоупотреби и да намаляват въздействието си върху околната среда, се отслабват или забавят, а Белият дом настоява Брюксел да отиде още по-далече.

Временното „рамково споразумение“, постигнато в Търнбери, бележи началото на по-широк процес за премахване на нелоялните търговски бариери в ЕС, според двама американски служители.

Съединените щати изразяват и загриженост от данъка върху пограничните въглеродни емисии на ЕС, който ще се прилага от следващата година за замърсяващи индустрии извън блока, каквито са производителите на стомана и алуминий. Вашингтон възразява и срещу предстоящия закон на ЕС срещу обезлесяването, който ще забрани вноса на стоки като дървен материал и какао, ако производителите не успеят да докажат, че при производството им не са били изсечени гори.

През септември Брюксел заяви, че ще отложи за втори път въвеждането на правилата за обезлесяване с още една година, като обвини за това проблем със системата за информационни технологии. ЕС вече полага усилия за рационализиране на правилата като част от по-широка програма за намаляване на бюрокрацията в блока, тъй като европейските компании също се противопоставят на правилата. Стремежът към опростяване обаче се натъква на препятствия в Европейския парламент, където левите политици обвиняват консерваторите в дерегулация и застанаха на страната на крайната десница, за да се противопоставят на промените.