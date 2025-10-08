Въвежда се еднодневна винетка от 4,09 евро и се актуализират таксите за ползване на републиканската пътна мрежа

Министерският съвет одобри проект на Постановление за промени в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Промените са свързани с привеждане на нормативната уредба в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в България.

С новото постановление се въвежда еднодневна винетка за превозни средства до 3,5 тона, чиято цена ще бъде 4,09 евро за ползване на платената републиканска пътна мрежа в рамките на 24 часа. Цената е определена при спазване на принципа на пропорционалност и правилото за увеличаваща се стойност при намаляване на срока на валидност.

Предвижда се компенсаторна такса от 613,55 евро (1200 лева) за движение на извънгабаритни или тежки превозни средства без разрешение, като мярката има санкционен характер и цели да стимулира спазването на нормите за маса и натоварване на ос.

В тарифата се включват и зарядните станции за електромобили, които вече ще подлежат на разрешителен режим при изграждане и експлоатация, подобно на бензиностанциите и газостанциите.

За първи път се определят такси за специално ползване на скоростни пътища, които ще бъдат равни на тези за автомагистрали. Добавя се и нов член, уреждащ таксата за издаване на разрешение на нотифициран орган за оценяване на съответствието на доставчиците на Европейската услуга за електронно пътно таксуване.