Банковата система отчете печалба от 2 млрд. лева за първото полугодие

Към 30 юни банковата система отчете печалба в размер на 2 млрд. лв., като е със 149 млн. лв. повече спрямо реализираната за първите шест месеца на миналата година. Това става ясно от тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на Българската народна банка. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната.

Общият нетен оперативен доход на банковата система нарасна със 177 млн. лв. на годишна база и достигна 4 млрд. лева. Основен принос за това имаха повишените други нетни доходи , нетният доход от такси и комисиони, както и нетният лихвен доход. Докато нетният доход от финансови инструменти намаля.

нетният лихвен доход възлезе на 2.8 млрд. лв. или с 31 млн. лв. повече спрямо първото шестмесечие на 2024 г.,

а делът му в структурата на нетния оперативен доход възлезе на 68.6% (71% в края на юни преди година). Приходите от лихви нараснаха с 64 млн. лв. до 3.4 млрд. лв., а разходите за лихви – с 32 млн. лв. до 614 млн. лева.

Спрямо 30 юни нетният доход от такси и комисиони се увеличи с 69 млн. лв. до 849 млн. лв., съставляващ 21.1% в структурата на нетния оперативен доход. Приходите от такси и комисиони нараснаха със 119 млн. лв. до 1.1 млрд. лв., а разходите за такси и комисиони – с 50 млн. лв. до 254 млн. лева.

За същия период другите нетни доходи се увеличиха с 276 млн. лв. до 499 млн. лв. и делът им в структурата на общия нетен оперативен доход се повиши от 5.8% до 12.4 на сто. Същевременно при нетния доход от финансови инструменти се наблюдаваше спад със 199 млн. лв., в резултат на което към 30 юни размерът му достигна отрицателна стойност (нетна загуба) от 87 млн. лв., както и делът му в структурата на общия нетен оперативен доход (-2.2%).