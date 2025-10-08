За 15 г. няма досие на нито един обект в м. Козлука, преминал ОВОС, съобщи министър Генов

За период от 15 години и немалко подадени преписки за обекти в местност Козлука няма досие на нито един обект, преминал през процедура за оценка на въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка.

Това съобщи на брифинг в Министерството на околната среда и водите министър Манол Генов, който представи резултатите от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие.

Наводнението преди дни във ваканционно селище „Елените“ отне живота на четирима души. Институциите започнаха проверка за нередности при строителство в района.

„В последно време в нашето общество се появява усещане за липса на справедливост. Безхаберието отне живота на четирима души“, отбеляза министърът.

„Днес работим с една цел – да върнем държавността и справедливостта там, където им е мястото“, увери Генов.

Той каза, че разполага с данни от два доклада във връзка с разпоредените в петък проверки. Манол Генов подчерта, че е обща отговорността на изпълнителната власт да изясни кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица се е случило застрояването в „Елените“, което, по думите на министъра, е провокирало опустошителната стихия.

„Работим в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да видим къде и каква налична електронна и на хартия документация съществува. Електронната система на МОСВ е от 2012 година“, информира Генов.

Той съобщи, че „Басейнова дирекция Черноморски район“ не е търсена за съгласуване на инвестиционни предложения за застрояване в селище „Елените“. Няма документални следи за това, каза министърът.

„Има извършени проверки, но по сигнал и резултатите по този сигнал са докладвани, както на районната дирекция за строителен контрол в Бургас и на прокуратурата“, посочи Генов.

От данните от проверката РИОСВ – Бургас се разбира, че в архива на дирекция „Превантивна дейност“ има подавани процедури по реда на Закона за опазване на околна среда и Закона за биологично разнообразие.

В значителна част от тази документация – общо 11 преписки, се оказва, че е записано заключението да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) за процедури по преписки от 2014 до 2016 г., и една от 2019 г., посочи министърът. Той уточни, че става въпрос за проверки в урбанизирана територия – местност Козлука.