Защо спирането на работа на правителството на САЩ продължава?

Правителството на САЩ навлезе във втората си седмица на спиране на работата. Американското правителство е спряно от началото на октомври, когато Конгресът не успя да се споразумее за бюджет за новата фискална година.

Федералните служби ще могат да възобновят дейността си, след като законопроектът бъде одобрен с 60 гласа в Сената.

На последната сесия на 7 октомври изискваният минимум отново не беше достигнат. Сенаторите подкрепиха законопроекта с 52-42 гласа.

През това време на държавните агенции е забранено да харчат бюджетни средства, а повечето служители са освободени от работа, докато други ще работят без заплащане. Икономическият консултативен съвет на Белия дом отбеляза, че спирането на работата намалява БВП с 15 милиарда долара всяка седмица. За да ускори одобрението на бюджета, президентът Доналд Тръмп подготвя нови лостове за влияние върху сенаторите, според американски медии. Например, според Axios, той планира да лиши държавните служители от заплащането им след края на спирането на работата.

Федералните служители не са получавали заплатите си и по време на предишни спирания на работата на правителството.

Въпреки това, впоследствие те почти винаги са били възстановявани за подобни забавяния, според Associated Press.

Самият Доналд Тръмп е заложил подобни гаранции през 2019 година. Нов меморандум на Бюджетната служба на Белия дом обаче изключва подобна гаранция, отбелязва Ройтерс. Обезщетение вече се предоставя само ако Конгресът изрично е отпуснал средства за него, когато спирането на работата на правителството приключи. Тази нова практика застрашава заплащането на 700 000 федерални служители. Това включва тези, които не са взели неплатен отпуск и са продължили да работят. Правителството е запазило на служба военния персонал, авиодиспечерите и други служители от „основни“ служби.

Длъжностните лица са възмутени от тази заплаха от администрацията,

както съобщава Axios. Самата идея за отмяна на заплащането е грубо нарушение на закона и след почти година съкращения, новата реторика на Белия дом допълнително дискредитира работата им. Някои източници предполагат, че администрацията просто блъфира. Защото спирането на работата на правителството се е превърнало не само в проблем за държавните служители, но и в дразнител.

За Тръмп това се е превърнало в още един начин да окаже натиск върху демократите и най-накрая да се съгласи на законопроект за финансиране, предполага CNN. В същото време администрацията продължава да заплашва с масови съкращения, като разговори за тях се чуха в Овалния кабинет почти веднага след началото на спирането на работата на правителството. Засега обаче демократите не са склонни да правят компромиси и администрацията отлага решението за съкращенията, съобщава CNN, позовавайки се на източник от Белия дом. В екипа на Тръмп има общо съгласие, че президентът в крайна сметка ще трябва да изпълни заплахата си, ако преговорите за прекратяване на спирането на работата на правителството стигнат до задънена улица. Те обаче не са склонни да предприемат тази мярка, казва източникът на тв канала.

Спирането на федералните служби засегна и авиоиндустрията,

тъй като авиодиспечерите остават без заплащане втора седмица, отбелязва Politico. Полетите в много градове в САЩ започнаха да се забавят – средно до два часа, съобщава изданието, позовавайки се на Федералната авиационна администрация. Летищата в Чикаго, Далас, Нашвил и Ню Джърси изпитват затруднения. Летищата в Калифорния по-рано съобщиха за проблеми с излитанията.