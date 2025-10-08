Четири компании от програмата за растеж beamUp lab показаха своите IPO симулации

Четири компании от петото издание на акселераторската програма за растеж beamUp lab на „Българската фондова борса“ преминаха успешно своите IPO симулации по време на заключителната, четвърта среща на програмата.



Инвестиционните консултанти, сред които и представители на „Елана“, внимателно разгледаха и анализираха етапите на развитие на перспективните компании.



Домакин на Gravity MeetUp IV, която се проведе на 8 октомври, беше Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).

Компаниите са: Авто Иконом създава иновативна екосистема, която свързва корпоративни автопаркове, големи лизингови компании и доставчици на услуги в единна платформа за комуникация и дигитално управление.

Alteya е семейна българска компания, основана през 1999 г. с дългогодишна традиция в отглеждането на маслодайни рози и лавандула в сърцето на Розовата долина. Компанията се специализира в дестилацията на висококачествени етерични масла и производството на органично сертифицирана козметика. Основен фокус на компанията е запазването на терапевтичните свойства на растенията чрез иновативна технология за парна дестилация, която съчетава вековна традиция с модерни дерматологични изследвания.

Re:Benefit – предоставя на работодателите платформа за гъвкави придобивки за служители. Компанията вече има над 11 000 активни потребители и от 2023 г. предоставя услуги и на международно ниво. Това е облачно базирано (SaaS) решение, което помага на екипите по човешки ресурси да повишат ангажираността на служителите и да насърчат екипния дух, дори в отдалечени работни среди.

Skillo – технологична компания, която предлага разнообразие от услуги, включително ИТ консултиране и изграждане на иновативни технологични решения, проекти за внедряване и оптимизация с AI-базирани технологии, предоставяне на технически екипи и индивидуални консултанти, корпоративна академия за технически обучения и HR консултиране.

Дългосрочният успех и опит на една компания, която се търгува на големия, регулиран пазар на БФБ – в тази роля беше представена „Булметал“ и финансовият директор Бойко Шойлеков. Дружеството е водещ производител на метални опаковки в България с над 25 годишна история. Годишно компанията преработва над 13 хил. тона суровина.

Интересни представяния направиха и ProofNutrition и CleverPine, които разказаха за своите успешни истории на развитие, начините на финансиране и бизнес модел.

„Изводът от срещите в рамките на петото издание на програмата ясно показва, че всяка компания, която има амбиция за сериозен растеж, неизбежно стига до момента, в който трябва да излезе на Борсата. Търговията на регулиран пазар е знак за зрялост и доверие – както към инвеститорите, така и към собствения бизнес модел“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на „Българска фондова борса“.

По време на срещата се включиха представители на 20-те компании, избрани в програмата beamUp Lab 2025, нейните партньори, съветници и консултанти.

На 6 ноември Българска фондова борса и партньори ще отличат най-добре представилите се компании от издание 2025. За любима компания от beamUp lab вече може да се гласува на: https://beamuplab.space/bg/rankings

В края на месеца ще стане ясно и кои компании влизат в следващото издание на програмата.

Модератор на срещата беше Живка Попатанасова, редактор във Forbes и дългогодишен икономически журналист.