Депутатите промениха Закона за търговския регистър с цел обмяна на данни за лицата, лишени от управленски права

Парламентът прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с който въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1115 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година.

С него се цели по-широко приложение на цифрови решения в дружественото право. По-конкретно законодателните промените засягат обмена на данни за лица, лишени от право да бъдат управители или членове на управителен или контролен орган. Тази информация ще бъдат обменяна чрез електронната система за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри на държавите членки на Европейския съюз.

Законопроектът предвижда създаване на единен регистър на лицата, лишени от управленски права, който ще бъде воден от Агенцията по вписванията. Заради изискванията за защита на личните данни достъпът до него ще е строго регламентиран и няма да е публичен. Но всеки, който иска да получи информация дали е вписан в подобен регистър, ще има това право, както и ще може да разбере какви точно документи се съдържат в преписката за него.

Агенцията по вписванията ще осигури техническа възможност за съхраняване на данните в машинночетим и позволяващ пълнотекстово търсене формат на актовете и документите, подлежащи на обявяване в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предвидено е финансирането за изграждането на новата информационна система и за надграждането на Единния портал за е-услуги и на връзката с Европейската централна платформа „БРИС“ да бъдат осигурени по бюджета на Агенцията по вписванията за 2027 година.