Осигурени са 7,4 млн. евро за компенсации при 100% пропаднали трайни насаждения, съобщават от Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ след среща с представители на Министерството на земеделието.

Парите са от Европейския кризисен резерв и има възможност общата сума да достигне 14,8 млн. евро чрез държавно дофинансиране.

До момента над 32 млн. лева са изплатени на близо 1 800 земеделски стопани.

Нов прием на заявления за втора група култури, които ще бъдат подпомагани, ще има от 15 октомври до 5 ноември, уточняват от Камарата и припомнят, че се подпомагат само градини, които са поддържани според агротехническите изисквания.