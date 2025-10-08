„Лукойл“ ще може да продава свои активи само след решение на Министерския съвет и ДАНС

Две парламентарни комисии проведоха извънредно заседание, за да одобрят промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната продажба на рафинерията „Лукойл“. Вносители на законопроекта са Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов („Ново начало“), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова („Има такъв народ“).

С предложението се регламентира, че разпоредителни сделки с дружествени дялове, акции и недвижимо имущество на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД могат да се извършват само след положително становище на ДАНС и решение на Министерския съвет. Ако такива сделки се извършат без правителствено решение, те ще бъдат нищожни.

В мотивите на законопроекта се посочва, че „Лукойл“ е изградил значима мрежа от икономически субекти в България, които имат структуроопределящо значение за пазара на нефт и нефтопродукти. Макар страната да е постигнала диверсификация на доставките на руски нефт, собствеността на рафинерията остава риск за националната сигурност, което налага механизми за защита на националния и съюзния интерес.

Вносителите посочват, че с новите законови текстове се цели активите на „Лукойл“ да могат да бъдат продадени или отдадени само на стратегически инвеститор, който може да осигури непрекъсната работа на предприятията.

„Двойният контрол чрез писмено становище на ДАНС и решене на Министерски съвет ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на „Лукойл“ ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди“, се казва още в мотивите.

Рафинерията е собственост на частната руска компания „Лукойл“. Опозицията свързва тази законодателна инициатива с публикацията на „Уолстрийт джърнъл“.

Предчувствие за сделка

Депутатите от енергийната и икономическата комисии приеха с голямо мнозинство промените в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с евентуалната продажба на „Лукойл – Нефтохим“. Опозицията обаче остро критикува бързането при одобрението им.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ попита дали вече има намерен купувач и обвини управляващите, че защитават интересите на Делян Пеевски, „който иска да контролира процеса чрез ДАНС“.

От своя страна Станислав Анастасов от „Ново начало“ отвърна, че истинските посредници били Кирил Петков и Асен Василев, които търсели инвеститори в чужбина. Той дори припомни, че председателят на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов е участвал в продажбата на „Нефтохим“ на „Лукойл“ преди години.

Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“ предупреди, че новите текстове могат да заобиколят вече съществуващия контролен механизъм – междуведомствения съвет към Министерския съвет и Европейската комисия.

Делян Добрев от ГЕРБ защити промените с аргумента, че те ще предотвратят продажба на рафинерията на компания, обслужваща руски интереси, а Йордан Цонев от „Ново начало“ добави, че купувачът трябва да е от държава-членка на НАТО.

Въпреки разгорещените спорове, не беше даден ясен отговор защо законовите промени се приемат толкова спешно.

„Не твърдим, че вече има купувач. Просто трябва да сме готови, ако това се случи“, заяви Делян Добрев.