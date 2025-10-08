РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Правителството актуализира устройството, бюджета и тарифата на Агенцията за ядрено регулиране

Правителството актуализира устройството, бюджета и тарифата на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие няколко постановления, свързани с дейността на Агенцията за ядрено регулиране, с цел осигуряване на по-ефективен и независим регулаторен контрол в условията на засилен интерес към развитието на ядрената енергетика в България.

С измененията в Устройствения правилник на АЯР се предвижда преразпределение на щатните бройки и актуализиране на функциите на дирекциите, за да се осигури навременен и качествен контрол върху ядрената безопасност, в съответствие с международните стандарти и националната нормативна уредба. Прецизирани са дейностите на дирекциите „Международно сътрудничество“ и „Анализи и оценки на безопасността“, както и участието на звената в изготвянето на подзаконовите нормативни актове към Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Кабинетът одобри и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на АЯР за 2025 година, които предвиждат увеличаване на разходите за персонал за сметка на текущите разходи, с цел обезпечаване на дейността на агенцията.

Освен това правителството прие нова Тарифа за таксите, събирани от АЯР. Действащата досега тарифа, приета през 2003 година и частично актуализирана през 2018 година, се заменя с нова, съобразена със съвременните икономически условия. Увеличението на таксите е пропорционално на сложността на извършваните дейности и не цели създаване на прекомерна финансова тежест за ползвателите на услугите на агенцията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени