Правителството актуализира устройството, бюджета и тарифата на Агенцията за ядрено регулиране

Министерският съвет прие няколко постановления, свързани с дейността на Агенцията за ядрено регулиране, с цел осигуряване на по-ефективен и независим регулаторен контрол в условията на засилен интерес към развитието на ядрената енергетика в България.

С измененията в Устройствения правилник на АЯР се предвижда преразпределение на щатните бройки и актуализиране на функциите на дирекциите, за да се осигури навременен и качествен контрол върху ядрената безопасност, в съответствие с международните стандарти и националната нормативна уредба. Прецизирани са дейностите на дирекциите „Международно сътрудничество“ и „Анализи и оценки на безопасността“, както и участието на звената в изготвянето на подзаконовите нормативни актове към Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Кабинетът одобри и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета на АЯР за 2025 година, които предвиждат увеличаване на разходите за персонал за сметка на текущите разходи, с цел обезпечаване на дейността на агенцията.

Освен това правителството прие нова Тарифа за таксите, събирани от АЯР. Действащата досега тарифа, приета през 2003 година и частично актуализирана през 2018 година, се заменя с нова, съобразена със съвременните икономически условия. Увеличението на таксите е пропорционално на сложността на извършваните дейности и не цели създаване на прекомерна финансова тежест за ползвателите на услугите на агенцията.