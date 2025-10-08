Москва казва „край“ на договора за плутоний

Руските законодатели гласуваха да се откажат от неработещ договор със Съединените щати относно унищожаването на военно предназначен плутоний, след като Москва заяви, че импулсът, породен от срещата на върха в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин, вече е изчерпан.

Държавната дума, долната камара на парламента, прие в сряда 8 септември законопроект за изтегляне от Споразумението за управление и обезвреждане на плутоний. Горната камара също трябва да гласува по въпроса, преди законът да бъде изпратен на президента Путин за подпис.

Решението беше по-скоро формалност, тъй като Путин вече бе спрял участието на Русия в договора през 2016 г., обвинявайки САЩ в „недружелюбни“ действия, които представляват „заплаха за стратегическата стабилност“. Споразумението, подписано през 2000 г. и ратифицирано през 2011 г., задължаваше всяка от страните да унищожи по 34 метрични тона оръжеен плутоний, като го преработи в гориво за ядрени електроцентрали.

Въпреки това, решението контрастира с усилията за възстановяване на отношенията между Русия и Америка. Президентът Тръмп проведе среща на върха с Путин в Анкоридж, Аляска, през август, но оттогава няма признаци за напредък в усилията за спиране на войната, която вече е в четвъртата си година.

„За съжаление трябва да признаем, че мощният импулс, генериран в Анкоридж в полза на споразуменията, до голяма степен е изчерпан“, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Русия счита за неприемливо да спазва задълженията по договора за плутоний в настоящата ситуация, каза Рябков в Думата, според държавната агенция ТАСС.

От срещата насам Тръмп проявява нарастващо раздразнение към Путин заради продължаващия конфликт. Миналата седмица Путин предупреди, че отношенията между САЩ и Русия ще бъдат допълнително влошени, ако Вашингтон достави на Украйна ракетите „Томахоук“.

Путин наскоро предложи да продължи да се придържа към последния голям договор за ядрени оръжия между двете страни за още една година след изтичането му, ако САЩ предприемат подобна стъпка. Тръмп, който не се е ангажирал официално с плана, заяви, че предложението звучи „като добра идея“.

САЩ и Русия са провели няколко кръга преговори, откакто Тръмп се върна на власт, с цел подобряване на двустранните отношения. Засега обаче тези разговори не са довели до съществен пробив.

