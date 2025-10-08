Бензиностанции може да се превърнат в обменни бюра

От днес глобяват жестоко за етикети и касови бележки без цени в евро. Има опасност от 1 януари 2026 г. бензиностанции да бъдат използвани като обменни бюра. Всеки ще може да си купи дъвка, като плати със столевова банкнота с цел да получи ресто в евро, както е по закон. За това алармира Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

По тази причина обектите ще трябва да заявяват по-големи количества от единната валута. Но голяма част от тях работят и нощем и това засилва риска. Засега държавата отказва да обсъжда този въпрос. Никой не иска да се ангажира с подкрепа. Половинчат отговор са дали само от МВР, но сигурността на търговците на горива по пътищата си остава техен проблем.

В рамките на целия януари 2026 г. ще може да се плаща и в евро, и в лева, като търговецът ще връща ресто само в евро. Двойното обращение приключва на 31 януари, след което разплащания могат да се правят само в евро.

Ако обаче продължавате да виждате, че цените на горивата са единствено в лева, това няма да е законово нарушение. Става дума за тотемите на бензиностанциите, които няма да показват цените в лева и евро поради техническа невъзможност. Ценовите табла, които се виждат отдалече по пътищата, ще показват само стойности на горивата в лева, каза още Бенчев. Двойно обозначаване (в лева и евро) при бензинджиите ще има на касовите бележки и на информационни табла по витрините и вътре в бензиностанциите.

Докато „дерогацията“ при тези обекти е решена, в някои магазини продължават опитите за хитруване.

В търговска верига дублират червените етикети за промоциите с червени етикети за цените в евро. На любителски кадър, заснет с телефон, се вижда как цената за детски чорапи е една и съща – 3.99 лева и също толкова в евро. Така излиза, че обменният курс е 1:1, лев за евро, при положение, че реалният е 1.95583 лева за евро.

Търговци се правят на разсеяни и поставят табелките за цените в евро над (или преди) тези в лева, защото те показват по-ниски стойности и хващат вниманието, вместо да е обратното. Когато и двете цени – тези за промоции в лева и тези в евро са на червен фон – потребителите, особено възрастните, лесно се заблуждават.

Санкции ще се налагат за необосновано повишаване на цените, неправилно превалутиране, както и за липса на двойно обозначаване. За първо нарушение глобата е до 7 000 лева и достига при повторно до 14 000 лева.

От влизането на Закона за въвеждане на еврото в сила през август до началото на октомври инспекторите на Комисията за защита на потребителите са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти в страната. Най-често срещаните нарушения са липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс. Досега са докладвани и издадени над 70 предупреждения за неспазване на правилата. Само на последното заседание на КЗП са взети решения за отправяне на 22 нови предупреждения, като голяма част от тях са насочени към големи търговски вериги. Едно предупреждение често обхваща множество магазини на един и същ търговец, посочват от комисията.

При таксиметровите услуги двойното обозначение на цените ще започне от 31 октомври, а за книги, учебници и други печатни издания ще е задължително от 1 януари 2026 година. Сред останалите изключения са горивата, цигарите, етикетите, издавани от контролни везни за измерване, цените, визуализирани на автомати или вендинг машини.

В ход са и новите правомощия на Министерския съвет да предприема временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоки и услуги от първа необходимост. Търговците, които формират цените си недобросъвестно в периода на двойно обозначаване, рискуват санкции в размер между 5000 и 1 млн. лева. Всяко увеличение на цените трябва „да бъде обосновано от обективни икономически фактори“.