На първо четене депутатите промениха Закона за отбраната и въоръжените сили, залагайки голям социален пакет

Със 125 гласа „За“ (60 от ГЕРБ-СДС, 10 от ПП-ДБ, 27 от „ДПС-Ново начало“, 7 от „БСП-Обединена левица“, 16 от „Има такъв народ“, трима от „Алианс за права и свободи“ и с два гласа от нечленуващите в парламентарни групи) депутатите приеха внесения от Министерски съвет законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

„Против“ гласуваха 40 депутати (32 от „Възраждане“ и 8 от „Величие“), а „Въздържал се“ – 8 народни представители – всичките от МЕЧ.

По време на дебатите по законопроекта Хасан Адемов от „Алианс за права и свободи“ попита защо той влиза така спешно за гласуване в пленарната зала, при положение, че досега е бил разгледан само в една парламентарна комисия – основната – по отбрана, въпреки че предвижда голям социален пакет, който трябва внимателно да се разгледа в социалната комисия. Адемов допусна, че това се прави с цел да се изпревари приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г. и така в него да се предвидят пари за новозаложените мерки.

По-конкретно с промените се създава ред за преназначаване на военнослужещи при организационно-щатни промени, въвеждат се рестрикции при прекратяването на договорите за военна служба едностранно от военнослужещия или по взаимно съгласие на страните при образувано дисциплинарно производство и назначена служебна проверка, с цел избягване на дисциплинарна отговорност и последиците от дисциплинарното уволнение.

С предложените законодателни промени отпада изискването срокът на договора за военна служба на войниците да бъде удължаван не повече от три пъти, като по този начин ще им се осигури възможност да сключват договори за военна служба до пределна възраст. В тази връзка се предлага регламентация, чрез която пределната възраст за всички хабилитирани военнослужещи да бъде 57 години, независимо от притежаваното от тях военно звание.

Костадин Костадинов от „Възраждане“ коментира, че е очевидно, че държавното ръководство се готви за война и поради тази причина не иска никой да му пречи.

Той добави и че тъй като управляващите са във война с президента, те много спешно предлагат решения, с които на практика да обезсмислят ролята му като главнокомандващ.

„Превръщат го в нотариус – узаконител, който да подписва онова, което му донесат. Миналата седмица станахме свидетели как председателят на партията мандатоносител Бойко Борисов изключително безотговорно говореше, че войната, в буквалния смисъл, е на прага. Аз не мога да разбера в какво време живеем?“ – изрази възмущението си лидерът на „Възраждане“.

Преди това министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе в парламента, за да защити законопроекта, заяви, че се създава се изрична уредба относно определяне дейността на Върховното главно командване и относно разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

С тази норма, уточни Запрянов, реално със Закона за отбраната и въоръжените сили се оторизира министъра на отбраната да разрешава използването на оръжие и срещу безпилотни летателни платформи или противокорабни морски дронове, но само в онези случаи, в които те имат военно предназначение.

Сред другите промени, заложени в законопроекта, е разширяване на обхвата на обучаемите в професионалните колежи с въвеждане на категорията „колежани“.

Предвижда се държавните образователни стандарти, по които се провежда обучението в професионалните колежи за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии от професионално направление „Военно дело и отбрана“ да се приемат с наредба на министъра на отбраната, съгласувано с министъра на образованието и науката.

С предложените промени се регламентира, че начална и специална военна подготовка на войниците (матросите) и на резервистите, ще се провежда освен в учебни центрове и в професионалните колежи, както и, че войниците (матросите) ще се обучават за присвояване на първо сержантско/старшинско звание в професионалните колежи.

Предложените изменения прецизират реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, за неговото отчитане и компенсиране с намалено служебно време, както и относно условията за ползване и отлагане на платения годишен отпуск и другите отпуски от военнослужещите. Въвежда се давностен срок за използване на платения годишен отпуск от военнослужещите, аналогично на уредбата по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, като с оглед спецификата на военната служба се предвижда по-дълъг срок за ползването му (от 2 на 3 години).

Чрез законопроекта се прецизират и разпоредбите, касаещи изплащането на допълнително възнаграждение за заместване и допълнително възнаграждение при временно изпълнение на задълженията на вакантна длъжност на военнослужещите и се предлага разширяване на рестрикциите към получаването на обезщетение при прекратяването на договора за военна служба.

С направените предложения в законопроекта се подобрява статусът на членовете на семейството на командирован военнослужещ или цивилен служител на длъжност в задгранично представителство, международна организация или в друга международна инициатива, при пребиваване с него в страната по местоназначение, аналогично на уредбата по Закона за дипломатическата служба.

Сред приетите на първо четене промени е и разширяване на обхвата на структурите от състава на въоръжените сили във военно време чрез включване на Държавна агенция „Технически операции“.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България се регламентира и синхронизира терминологията по отношение изпълнението на задачите на въоръжените сили, държавния военновременен план, привеждането в изпълнение на останалите военновременни планове, стратегическите планове, които са свързани с взаимодействието и произтичащите ангажименти от съюзните планове за възпиране и отбрана, плановете за операции на въоръжените сили и проекти за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти.

Понятието „възпиране“ притесни депутати и от „Възраждане“, и от „Величие“, като първите допуснаха, че то включва и нападение.

Според „Възраждане“ „възпиране“ може да се тълкува доста широко, включително като превантивен удар. Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС прие, че вероятно трябва да се даде по-конкретна дефиниция.

По повод коментарите на Красимира Катинчарова от „Величие“, че става въпрос за военно възпиране чрез съюзнически действия и че реално това е демонтаж на националния контрол, Христо Гаджев коментира, че „Възраждане“ кихнаха, а „Величие“ се разболя„.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов бе категоричен, че подобни внушения от страна на „Възраждане“ и „Величие“ не отговарят на истината. Костадинов му отговори с думите: „Внимавайте много какво правите, ще ви коства главите“.