Jameson се завръща в RTD сегмента с по-голямо кенче Ginger Ale & Lime

Ирландската марка уиски Jameson прави силно завръщане в категорията готови за пиене напитки RTD с любимото си кенче Jameson – Ginger Ale & Lime. Този път е в по-голям кен от 330 милилитра. Докато досега феновете се наслаждаваха на 250 мл кенчета, новият размер отговоря на растящото търсене на гладкото ирландско уиски, готово за споделяне навсякъде.

Jameson Ginger & Lime RTD вече се предлага в магазини Tesco, Co-op, Morrisons и Waitrose, както и чрез търговците на едро Bestway и Dhamecha, на препоръчителна цена от 2.39 паунда за кенче.

Тази премиера идва в идеалния момент за марката, благодарение на партньорството ѝ с Английската футболна лига (EFL). С активния сезон на футбола, Jameson RTD обещава да стане фаворит сред феновете – перфектният спътник за мачове, събирания с приятели или след тренировка.

Според последните данни на Nielsen, категорията RTD остава номер едно по стойност в британската търговия на дребно с ръст от 13%, а предварително смесените уиски напитки добавят още 3.5 милиона лири към общата стойност на продажбите.

Иън Пиърт, търговски директор на Pernod Ricard UK, отбелязва, че RTD пазарът във Великобритания расте бързо, а Jameson продължава да свързва хората чрез техните страсти – най-голямата сред тях е футболът. „Новият 330 мл формат кен прави още по-лесно да се насладите на гладкото ирландско уиски Jameson навсякъде – у дома, на игрището или с приятели в деня на дългоочакван мач. Отлични напитки, награди и специални колаборации превръщат всеки момент в празник.“