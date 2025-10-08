ЕП забрани етикирането на вегетариански продукти като пържоли и бургери

Европейският парламент подкрепи с огромно мнозинство забраната за етикетиране на ястия, приготвени от заместители на месо на растителна основа, като „пържоли“, „бургери“, „наденички“ и други имена, традиционно използвани за описание на месни продукти. Тези имена вече няма да бъдат разрешени за месо, отгледано в лаборатория от животински клетки. Законопроектът беше подкрепен от 355 членове на парламента, докато 247 гласуваха против. Законът все още трябва да бъде съгласуван с държавите-членки на ЕС, преди да може да влезе в сила.

Законопроектът беше предложен от дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП). „Стекът се прави от месо – точка. Използването на такива имена само за истинско месо гарантира честност на етикетите, защитава фермерите и отстоява европейските кулинарни традиции. Наричането (на продукти, произведени от заместители на месо на растителна основа) „месо“ е подвеждащо“, каза Селин Имар, член на ЕНП и един от авторите на законопроекта.

Този законопроект беше подкрепен от много европейски фермери и производители на месо.

Той беше противопоставен на много компании, които произвеждат алтернативи на растителна основа, наред с месни ястия, включително веригата за бързо хранене Burger King и супермаркетите Aldi и Lidl. Те дори подготвиха съвместно изявление, в което се твърди, че потребителите са способни да различават месото от алтернативите на растителна основа и че необходимостта от „използване на непознати имена значително ще усложни достъпа до пазара (за такива заместители) и ще забави приемането на иновации“.