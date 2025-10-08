РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството одобри промени в закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

С тях отпада изискването за писмен отказ в здравноосигурителната книжка за донорство.

Поправките са свързани с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в областта на електронното здравеопазване.

Всеки български гражданин ще има възможност директно да изрази волята си пред Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, включително чрез подаване на декларация за отказ от донорство по електронен път, уточняват от правителствената пресслужба.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

