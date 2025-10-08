На първо четене парламентът прие законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за училищното и предучилищното образование

Със 169 гласа „За“ (64 на ГЕРБ-СДС, 32 на „Възраждане“, 22 на ДПС-Ново начало, 15 на БСП-Обединена левица, 17 на „Има такъв народ“, 9 на „Алианс за права и свободи“, 6 на МЕЧ и четири гласа от нечленуващите в парламентарни групи) парламентът прие на първо четене промените, предложени от Министерския съвет, в Закона за предучилищното и училищното образование.

„Против“ законопроекта гласуваха трима депутати от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, а „Въздържал се“ – общо 28 народни представители (21 от ПП-ДБ и 7 от Величие).

По време на дебатите по законопроектите депутатът от „Величие“ Лариса Савова бе категорична, че предлаганият от Министерски съвет законопроект нарушава правата на родителите, тъй като без да се отчита приоритетно тяхното мнение, се дава право на директора както да избира формата на обучение на деца със СОП, така и да взима решение за отстраняване на ученик от училище поради тежко нарушение.

Мнозинството отхвърли другите два законопроекта, свързани с промени в Закона за предучилищното и училищното образование – на Елисавета Белобрадова и на Николай Денков.

След това депутатите гласуваха срокът между първо и второ четене на приетия законопроект да бъде максимален – 28 дни – така че всяка парламентарна група да може да предложи своите конкретни идеи за промени.

Какво предвижда законопроектът на Министерския съвет?

Териториалната отговорност в административно наказателните правомощия се прехвърля на директорите;

Четиригодишният период на атестиране на директорите се заменя с ежегодна оценка на труда;

Ще се въведат легални дефиниции за „качествено образование“, „равен достъп“ и „благополучие“; по-силен акцент върху възпитателната функция на училището;

Ще се разшири езиковата подкрепа чрез интензивно обучение по български език и подготвителни езикови класове;

Ще се осигури транспорт за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици със Специални образователни потребности;

Ще се разшири обхватът на обучение в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП);

Ще се възложат нови функции за регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование и прецизиране на дейностите за обща и допълнителна подкрепа;

Регламентират се нови интегриращи здравни, образователни и социални услуги в системата на образование и грижа в ранна детска възраст;

Разширяват се функциите и капацитетът на регионалните управления по образованието с цел осъществяване на методическа подкрепа;

Регламентира се статутът на учителите методисти, като се въвежда и статут на базовия учител;

Въвежда се нов задължителноизбираем предмет „Добродетели и религии“ (три алтернативни програми, без оценки), насочен към ценностното формиране на личността и възпитанието в добродетели;

Забранява се използването на мобилни телефони по време на учебния час (с изключения за образователни/медицински/форсмажорни цели);

Намалява се периодът за спиране на семейни помощи от 12 на 3 месеца.

Променя се статутът на природо-математическите гимназии като специализирани училища;

Отпадат задълженията на Обществените съвети, свързани с педагогическата експертиза;

Отпада вторият етап на оценяване на учебниците;

Националната гимназия за древни езици и култури ще бъде вписана в Закона за предучилищното и училищното образование като специализирано класическо училище;

При изменение и допълнение в учебните програми учебниците няма да се преиздават, а ще се отпечатва само частта, касаеща промяната, която ще се отразява веднага в електронния вариант;

Ще се въведат такси за издаване на дубликати на документи.