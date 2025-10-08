Законът за училищното и предучилищното образование влиза за разглеждане на първо четене в пленарната зала

В рамките на днешното пленарно заседание депутатите ще обсъдят на първо четене три законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Единият проект е внесен от Министерския съвет, а другите два – от депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

Законопроектът на Министерския съвет предвижда въвеждането на два нови вида езикова подкрепа за деца и ученици, които не владеят добре българския език. Освен това се предлага промяна в статута на математическите и природо-математическите гимназии, които ще станат специализирани училища с прием след 4. и 7. клас. В учебната програма ще бъде включен нов предмет – „Добродетели и религии“, който ще се изучава по избор като „Религия – православие“, „Религия – ислям“ или „Добродетели/етика“. По този предмет няма да се поставят оценки. Предвижда се също осигуряване на транспорт за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици от 1. до 12. клас със специални образователни потребности, които пътуват всеки ден до училище в друго населено място.

В предложенията на Елисавета Белобрадова и група народни представители от ПП–ДБ се залага разработването на държавна стратегия за цифровизация и използване на изкуствен интелект в образованието, с цел равен достъп до качествено обучение. В периодите на ученически ваканции, когато броят на децата е по-малък, детските градини ще могат да образуват сборни групи, ако се спазват изискванията за максимален брой деца, определени от държавния стандарт за финансиране.

Законопроектът, внесен от Николай Денков и група депутати от ПП–ДБ, предлага въвеждане на принцип за етично, безопасно и образователно използване на изкуствения интелект в училищата. Изучаването на религия с конфесионален характер ще остане свободноизбираемо, като държавата трябва да подпомага подготовката на преподаватели, информирането на родителите и възможностите за провеждане на занятия към религиозни институции извън задължителната програма. Предвижда се също въвеждане на мандатност за длъжността „директор“ в държавни и общински училища – максимум два последователни четиригодишни мандата.

Освен това, в седмичната програма на парламента са включени и други законопроекти. На първо четене ще бъдат разгледани промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, а на второ четене – изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

В четвъртък депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Ще се проведе и второто четене на измененията в Закона за киберсигурност, както и първото четене на промени в Закона за адвокатурата и в Закона за пазарите на финансови инструменти. Очаква се също парламентът да ратифицира няколко международни документа.

В петък е предвидено провеждането на редовен парламентарен контрол.