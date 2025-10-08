От днес държавата ще глобява търговци за нарушения на Закона за въвеждане на еврото

От днес Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) започват да налагат глоби на търговците, които нарушават изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Това означава, че санкции ще получават онези, които не посочват цените си едновременно в левове и евро на етикетите, не са настроили фискалните си устройства така, че на касовите бележки да се изписва крайната сума в двете валути, или които повишават цените без икономическа причина.

Пробният период на адаптация, който започна в началото на август и през който институциите само даваха предписания без да глобяват, вече приключи. От днес КЗП и НАП започват по-чести и съвместни проверки.

Съгласно закона, всички 256 търговци на дребно, които продават хранителни стоки, напитки и лекарства и имат годишен оборот над 10 млн. лв., са длъжни всеки ден да публикуват на интернет страниците си, в машинночетим формат, информация за цените на 101 стоки. Тези данни ще се качват в онлайн платформата „Колко струва“ (Kolkostruva.bg), която се администрира от КЗП.

Комисията ще следи чрез платформата дали има покачване на цените на наблюдаваните стоки и ще анализира дали това се дължи на реални икономически причини. За обективни причини ще се приемат повишение на цените на електроенергия и горива, увеличаване на заплати, социални плащания или други разходи на фирмите. Ако няма такива фактори, всяко повишаване на цените ще се смята за необосновано и ще се наказва.

От началото на август досега инспекторите на КЗП са направили около 600 проверки в различни търговски обекти в цялата страна — хранителни магазини, пазари, пекарни, заведения, магазини за дрехи и обувки, техника, аптеки, парфюмерии, бензиностанции и други. Установени са над 70 нарушения, свързани с неправилното обозначаване на цените в лева и евро. За тези случаи са издадени предупреждения, като обикновено едно нарушение е засягало всички обекти на даден търговец. Най-често срещаните проблеми са липса на едновременно изписване на цените в двете валути, различен размер, цвят или шрифт на етикетите, както и грешно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.

От днес при нови установени нарушения ще се налагат глоби – до 7 000 лв. за първо нарушение и до 14 000 лв. при повторно. За необосновано увеличение на цените санкциите ще бъдат в размер на 1% от годишния оборот на търговеца, но не повече от 1 млн. лева.