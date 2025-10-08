Парламентарната здравна комисия ще гласува законопроект за заплатите на младите лекари

Парламентарната здравна комисия ще гласува на второ четене общ законопроект за промени в Закона за лечебните заведения. На първо четене през юли бяха одобрени три предложения, внесени след протестите на млади лекари, специализанти и студенти.

От няколко месеца младите лекари настояват възнаграждението на лекар без специалност да бъде определено като 150% от средната брутна работна заплата за страната за последната година.

Трите внесени законопроекта – общият на управляващото мнозинство (ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“) и отделните предложения на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Възраждане“ се различават съществено. Управляващите предлагат заплатите да бъдат обвързани с Колективния трудов договор, но според лекарите специализанти този модел не е ефективен. От своя страна, проектите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Възраждане“ предвиждат възнагражденията да се изчисляват спрямо средната работна заплата, но по различен начин.