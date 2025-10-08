РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентарната здравна комисия ще гласува законопроект за заплатите на младите лекари

Медицина

Парламентарната здравна комисия ще гласува на второ четене общ законопроект за промени в Закона за лечебните заведения. На първо четене през юли бяха одобрени три предложения, внесени след протестите на млади лекари, специализанти и студенти.

От няколко месеца младите лекари настояват възнаграждението на лекар без специалност да бъде определено като 150% от средната брутна работна заплата за страната за последната година.

Трите внесени законопроекта – общият на управляващото мнозинство (ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“) и отделните предложения на „Продължаваме промяната – Демократична България“ и „Възраждане“ се различават съществено. Управляващите предлагат заплатите да бъдат обвързани с Колективния трудов договор, но според лекарите специализанти този модел не е ефективен. От своя страна, проектите на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Възраждане“ предвиждат възнагражденията да се изчисляват спрямо средната работна заплата, но по различен начин.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени