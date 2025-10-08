РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕК отпуска 7,4 млн. евро помощ за българските земеделци, засегнати от лоши климатични условия

България ще получи 7,4 милиона евро помощ от Европейската комисия за земеделците, пострадали от неблагоприятните производствени условия през последните месеци и понесените загуби. Това съобщи пред БТА еврокомисарят по земеделието и храните Кристоф Хансен, като уточни, че решението ще бъде официално обявено по-късно тази седмица.

Подкрепата ще бъде насочена основно към производителите на плодове. Освен това ЕК ще позволи на България да увеличи размера на помощта с още до 200% чрез средства от националния бюджет.

Хансен ще посети България в петък, за да се запознае лично с трудностите, пред които са изправени местните земеделски производители. Той уточни, че в началото на своя мандат е решил да посети всички държави членки на Европейския съюз, за да събере преки впечатления, които ще бъдат отчетени при подготовката на бъдещи промени в европейската селскостопанска политика.

Еврокомисарят посочи, че България ще разполага със значителен финансов ресурс за земеделие и в следващия многогодишен бюджет на ЕС до 2034 година, като все още 65% от средствата не са договорени за конкретни проекти.

Той подчерта, че в новия общоевропейски бюджет се запазват преките плащания към земеделците, мерките за опазване на околната среда и подкрепата за инвестиции в селското стопанство.

