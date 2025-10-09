РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Белият дом може да върне Закона за въстанията от XIX век

Белия дом

Служители на Белия дом обсъждат задействането от президента на САЩ Доналд Тръмп на Закона за въстанията, който разрешава разполагането на войски в Съединените щати за поддържане на реда и закона, съобщава NBC News, позовавайки се на източници. Законът е приет през 1807 година.

Според източниците на мрежата, решение не се очаква скоро, но дебатът в администрацията наскоро се насочи към по-задълбочено разглеждане на детайлите и спецификите на неговото прилагане.

Доналд Тръмп се стреми да разположи войски на Националната гвардия в няколко големи града,

включително Лос Анджелис, Чикаго и Портланд, твърдейки, че те са необходими за намаляване на престъпността и защита на служителите на имиграционните и митническите служби от протестиращите. Тези планове понякога се сблъскват с правни пречки. Федерален съдия в щата Орегон в неделя забрани да се разполагат поделения на Националната гвардия от който и да е друг щат в Портланд (най-големият град в Орегон). На следващия ден

Тръмп публично заяви, че ще се задейства от Закона за въстанията, „ако е необходимо“.

„Ако това се случи, то ще доведе до значителна ескалация. В момента Гвардията служи в ограничени поддържащи роли, тъй като на действащите войски е забранено да извършват граждански правоприлагащи дейности, като например претърсвания и арести. Законът за контрабунтовнически действия обаче позволява на президента да разполага войски в Съединените щати за тази цел“, отбелязва NBC.

