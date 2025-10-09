РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Прокуратурата разпитва директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци

БПЦ

Заместник-кметът на София Надежда Бобчева съобщи във „Фейсбук“, че директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов е бил извикан на разпит в прокуратурата.

Тя добавя и че следващата привикана е тя, но темата, по която ще бъде разпитвана, не е известна.

След това Бобчева пише: „В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двамата души, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск.

Въпреки че Бобчева признава, че няма представа по каква тема ще я разпитват, уточнява, че знае какъв е истинският въпрос – „има ли в България място за почтеност. Може ли човек да застане срещу силните и да запази себе си, без да отстъпва от принципите си.

Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем.

Надежда Бобчева уточнява и че това се случва по-малко от седмица, след като кметът Васил Терзиев е споменал името на държавника с главно „Д“ в национален ефир.

