Иван Димитров: Най-големият враг, който един политик трябва да пребори, е времето (част 3)

Тъжната истина е, че в България все повече хора отказват да се занимават със земеделие, констатира Иван Димитров

От 35 млн. дка обработваема земя в България, почти половината вече е заета с житни култури. От друга страна все повече намалява броят на зеленчукопроизводителите, овощарите и животновъдите. И Пазарджик, и цялата нация са изправени пред тежък проблем със земеделието.

С площите, с които разполагаме, имаме възможност да изхранваме три Българии. И да бъдем международни лидери в определени сегменти. Случва се точно обратното нашето земеделско производство ежедневно се свива. Хем получаваме много по европейските фондове, хем все повече земеделски производители фалират или отказват да се занимават с агробизнес.

Ролята на общината в това отношение е да създава фермерски пазари, където производителите директно да реализират продукцията си. Това е политика, която изцяло е в ръцете на общинарите.

Дебати няма и хората трудно правят информиран избор. За съжаление следващият общински съвет на Пазарджик ще отиде с крачка назад.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ Иван Димитров, водач на листата на партия „България може“ за изборите за общински съветници в Пазарджик на 12 октомври 2025 г.

Още от интервюто:

Възможно ли е възстановяването на секторите овощарство и зеленчукопроизводство в българското земеделие?

Защо агросекторът в България стремително върви надолу?

Как общините могат да помагат на земеделските производители?

Защо модерните форми на земеделски кооперативи не се практикуват в България?

Как може да служи на гражданите един силно фрагментиран общински съвет?

Вижте първата и втората част от интервюто с Иван Димитров

Иван Димитров: Броят кандидати за общински съветници в Пазарджик е рекорден, спрямо гласуващите. Това е девиация (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

