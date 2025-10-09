РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Булгартрансгаз“ пусна за поръчка за информационна система за Югоизточен експлоатационен район за 9.4 млн. лева

„Булгартрансгаз“ пусна обществена поръчка за проектиране, доставка на оборудване, изграждане и внедряване на информационна система (SCADA) за контрол, събиране, архив и визуализация на технологична информация за Югоизточен експлоатационен район с център в Стара Загора.

Прогозната стойност на поръчката е 9 418 000 лева, а срокът за получаване на оферти е 12 ноември 2025 година. От „Булгартрансгаз“ очакват кандидатът да направи одит на съществуващото положение и да изготви работен проект, включващ следните основни етапи:

  • Проучване на съществуващото състояние и налична техническа документация;
  • Снемане на логиката на съществуващата информационна система;
  • Дефиниране на концепция за киберсигурност на новата SCADA;
  • Изготвяне на работен проект за изпълнение на поръчката – по-конкретно доставка на необходимите лицензи, софтуер, хардуер и прилежащи компоненти, развоен софтуер и необходимия хардуер за поддръжка на системата; разработка на потребителски софтуер и провеждане на заводски изпитания; дейности по инсталиране и въвеждане в експлоатация на системата SCADA;
  • Провеждане на функционални изпитания и проверка на работата на системата, включително обучение на персонала на възложителя да ползва, администрира, конфигурира и поддържа системата;
  • Не на последно място от фирмата изпълнител се очаква да изготви експлоатационна документация и да осигури гаранционното поддържане на доставеното техническо оборудване.
