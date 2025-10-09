„Булгартрансгаз“ пусна за поръчка за информационна система за Югоизточен експлоатационен район за 9.4 млн. лева

„Булгартрансгаз“ пусна обществена поръчка за проектиране, доставка на оборудване, изграждане и внедряване на информационна система (SCADA) за контрол, събиране, архив и визуализация на технологична информация за Югоизточен експлоатационен район с център в Стара Загора.

Прогозната стойност на поръчката е 9 418 000 лева, а срокът за получаване на оферти е 12 ноември 2025 година. От „Булгартрансгаз“ очакват кандидатът да направи одит на съществуващото положение и да изготви работен проект, включващ следните основни етапи: